В штате Вашингтон произошло землетрясение
12 июля 2019, 14:23 [ «Аргументы Недели» ]
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12 июля 2019, 14:23 [ «Аргументы Недели» ]
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Киевский эксперт заявил о проигрыше и «управляемой капитуляции» Украины
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На территории Турции приземлился второй российский самолет с компонентами С-400
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В Подмосковье три медика похитили из аптеки лекарства стоимостью в несколько миллионов
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Выявлено возможное условие для начала настоящего наступления армии РФ на Украину
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Вероятное место начала холодной войны между Россией и США определили в прессе
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