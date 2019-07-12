В штате Вашингтон произошло землетрясение

В пятницу, 12 июля, в американском штате Вашингтон произошло землетрясение. Соответствующую информацию сегодня днем предоставили сотрудники Геологической службы Соединенных Штатов Америки (USGS).

Магнитуда землетрясения составила 4,6 балла по шкале Рихтера. Известно, что подземные толчки были зафиксированы в 09.51 по местному времени (11.51 по Москве). Эпицентр располагался в округе Снохомиш, а очаг землетрясения залегал на глубине 22,3 километра.