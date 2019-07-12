Google признался, что прослушивает своих пользователей

В Google признали, что сотрудники прослушивают запросы пользователей, которые они отдают голосовому помощнику. По словам работников компании, они анализируют переговоры совместно с экспертами по всему миру.

«Это критическая часть процесса создания звуковой технологии, необходимая для создания продуктов, подобных Google Assistant», - отметили в Google.

Признать, что прослушивание приватных запросов имеет место, компанию вынудила утечка приватных диалогов некоторых пользователей, передаёт РИА Новости. При этом в Google подчеркнули, что причина появления информации в Сети будет выяснена, после чего в отношении виновных примут необходимые меры.