Google признался, что прослушивает своих пользователей
12 июля 2019, 09:37 [ «Аргументы Недели» ]
В Google признали, что сотрудники прослушивают запросы пользователей, которые они отдают голосовому помощнику. По словам работников компании, они анализируют переговоры совместно с экспертами по всему миру.
«Это критическая часть процесса создания звуковой технологии, необходимая для создания продуктов, подобных Google Assistant», - отметили в Google.
Признать, что прослушивание приватных запросов имеет место, компанию вынудила утечка приватных диалогов некоторых пользователей, передаёт РИА Новости. При этом в Google подчеркнули, что причина появления информации в Сети будет выяснена, после чего в отношении виновных примут необходимые меры.