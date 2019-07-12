Генерал ВСУ обвинил Россию в подготовке наступления на Украину через Белоруссию

Игорь Романенко, экс-заместитель главы Генштаба Вооруженных сил Украины, обвинил Россию в подготовке наступления на бывшую советскую республику через Белоруссию. Соответствующее заявление генерал сделал в разговоре с журналистами.

Согласно утверждению Романенко, в 2018 году военные РФ «проработали стратегический подход через Белоруссию». Россия, по словам Романенко, оставила на складах, расположенных на территории соседней страны, общевойсковую технику. В настоящий момент армия РФ может в короткие сроки «независимо от желания белорусов» выйти на северную границу Украины и двинуться на Киев, процитировал генерала «ПолитНавигатор».

Украинские политики и военные неоднократно заявляли об агрессивных планах Москвы в отношении их страны. Российская сторона данные обвинения опровергает.