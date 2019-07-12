Поправка о санкциях против госдолга России одобрена в конгрессе США

В палате представителей конгресса США одобрили поправку к проекту оборонного бюджета на 2020-й финансовый год. В ней предусмотрено введение санкций в отношении российского суверенного долга.

Авторами данной инициативы являются представители Демократической партии от Калифорнии Брэдли Шерман и Максин Уотерс, которые отметили, что поправка подразумевает, что ни один гражданин США не сможет совершать новые сделки с суверенным долгом России.