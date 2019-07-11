Эксперт раскрыла, что бормочет Меркель во время третьего приступа
11 июля 2019, 22:40 [ «Аргументы Недели» ]
Специалист по чтению по губам Джудит Хартер рассказала, что говорила себе под нос канцлер Германии Ангела Меркель во время очередного приступа дрожи. Отмечается, что инцидент произошёл на встрече с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.
Глава финского правительства Антти Ринне никак не отреагировал на плохое самочувствие Меркель. Джудит Хартер отметила, что на видео со встречи видно, что Меркель разговаривает сама с собой. По мнению эксперта, канцлер Германии повторяла одну и ту же фразу: "я справлюсь", - сообщает радиостанция Antenne Bayern.
Ранее сообщалось, что на встрече канцлера Германии Ангелы Меркель с премьером Дании Метте Фредериксеном из-за этого были вынуждены изменить протокол, чтобы политики слушали гимны стран сидя.
Сама Меркель заявляет, что её состояние здоровья в норме.