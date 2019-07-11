Эксперт раскрыла, что бормочет Меркель во время третьего приступа

Специалист по чтению по губам Джудит Хартер рассказала, что говорила себе под нос канцлер Германии Ангела Меркель во время очередного приступа дрожи. Отмечается, что инцидент произошёл на встрече с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.

Из-за тремора Меркель пришлось официально слушать гимн Германии сидя

Глава финского правительства Антти Ринне никак не отреагировал на плохое самочувствие Меркель. Джудит Хартер отметила, что на видео со встречи видно, что Меркель разговаривает сама с собой. По мнению эксперта, канцлер Германии повторяла одну и ту же фразу: "я справлюсь", - сообщает радиостанция Antenne Bayern.

Ранее сообщалось, что на встрече канцлера Германии Ангелы Меркель с премьером Дании Метте Фредериксеном из-за этого были вынуждены изменить протокол, чтобы политики слушали гимны стран сидя.

Сама Меркель заявляет, что её состояние здоровья в норме.