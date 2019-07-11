Таксист из ЮАР проснулся знаменитым на весь мир

Бывший южноафриканский таксист Мензи Мнгнома стал знаменитым, благодаря своему пению во время вождения клиентов. Одна из пассажирок записала голос мужчины на видео и выложила в Сеть.

Согласно источнику, Мензи перевозил клиентку и по пути решил спеть для нее. По словам девушки, такого прекрасного и профессионального голоса она услышать не ожидала, - сообщает РЕН ТВ.

Она записала короткое выступление водителя и через некоторое время к нему посыпались предложения об организации концертов, в том числе петь на сцене Кейптаунской оперы. У нынешней знаменитости появились поклонники со всего мира.

Отмечается, что популярность Мензи стремительно растёт, на местных радиостанциях уже выходит его первый трек, а зимой у мужчины запланированы первые гастроли в Лос-Анджелесе.