Пресс-служба украинского президента умолчала вопрос, который поднимался в ходе беседы с Владимиром Путиным. В публикации на официальном сайте Зеленского не говорится о по-настоящему ключевых темах разговора.

Разговор произошел по инициативе украинской стороны. Информация второстепенная, но ее офис Зеленского тактично умолчал, желая сохранить лицо перед украинским избирателем накануне выборов.

По-настоящему важным вопросом переговоров была тема Донбасса. Она упоминается в сообщении на сайте Президента Российской Федерации.

«Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Достигнута договорённость о продолжении этой работы на уровне экспертов», — сообщила пресс-служба Кремля: «Обсуждалась также возможность продолжения контактов в «нормандском формате».

Для Зеленского основным вопросом стало освобождение задержанных моряков.

«Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые удерживаются на территории РФ.

Кроме того, стороны обсудили продолжение переговоров в Нормандском формате», — таков полный текст новости на сайте Зеленского, за исключением фразы о том, что эти переговоры состоялись.

Почему вопрос Донбасса был украинской стороной в информационном сообщении проигнорирован неизвестно. Из этого текста можно сделать вывод, что Зеленский как переговорщик провалился. Своих целей он достичь не смог.

Это первые переговоры, которые прошли между Зеленским и Путиным.