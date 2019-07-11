У Зеленского умолчали про разговор с Путиным о Донбассе
11 июля 2019, 20:46 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]
Пресс-служба украинского президента умолчала вопрос, который поднимался в ходе беседы с Владимиром Путиным. В публикации на официальном сайте Зеленского не говорится о по-настоящему ключевых темах разговора.
Разговор произошел по инициативе украинской стороны. Информация второстепенная, но ее офис Зеленского тактично умолчал, желая сохранить лицо перед украинским избирателем накануне выборов.
По-настоящему важным вопросом переговоров была тема Донбасса. Она упоминается в сообщении на сайте Президента Российской Федерации.
«Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Достигнута договорённость о продолжении этой работы на уровне экспертов», — сообщила пресс-служба Кремля: «Обсуждалась также возможность продолжения контактов в «нормандском формате».
Для Зеленского основным вопросом стало освобождение задержанных моряков.
«Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые удерживаются на территории РФ.
Кроме того, стороны обсудили продолжение переговоров в Нормандском формате», — таков полный текст новости на сайте Зеленского, за исключением фразы о том, что эти переговоры состоялись.
Почему вопрос Донбасса был украинской стороной в информационном сообщении проигнорирован неизвестно. Из этого текста можно сделать вывод, что Зеленский как переговорщик провалился. Своих целей он достичь не смог.
Это первые переговоры, которые прошли между Зеленским и Путиным.