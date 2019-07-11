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Киевский суд разрешил называть мэра "контрацептивом"

11 июля 2019, 18:39 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]

Киевский суд разрешил называть мэра "контрацептивом"
скриншот youtube-видео встречи, на которой оскорбили мэра Тетиева

Апелляционный суд Киева закрыл дело по обвинению украинца, назвавшего мэра оскорбительным словом, созвучным с просторечным названием «изделия №1». Украинские СМИ рассказали об изящной позиции защиты, которая позволила ему избежать наказание за оскорбление мэра.

Инцидент произошел во время конфликта мэра города Тетиев Киевской области Руслана Майструка с местным жителем. Тот оскорбил градоначальника, назвав его "изделием для защиты от детей".

Политик подал в суд на обидчика. Уже в суде тот сумел доказать, что сравнил мэра с французским писателем-фантастом с именем Yves Gandon, потому что градоначальник «говорил фантастические вещи».

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