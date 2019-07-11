Суд ЕС снял санкции с Виктора Януковича

Суд Евросоюза отменил санкции в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича. Отмечается, что ограничительные меры были сняты также с ряда его соратников.

"Европейский суд общей юрисдикции аннулировал заморозку фондов семи членов бывшего украинского правящего класса, включая Виктора Януковича", - сказано в пресс-релизе на сайте организации.

Такое решение было принято после рассмотрения жалоб самого Виктора Януковича, его сына, экс-министра доходов Александра Клименко, бывшего премьера Сергея Арбузова, экс-генпрокурора Виктора Пшонка и его сына.

В сообщении не уточняется, кто именно помимо Януковича и сына выбыли из списка.

Напомним, что Брюссель ввел санкции в марте 2014 года в отношении нескольких граждан Украины, в том числе бывшего президента и его семьи.