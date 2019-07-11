Из-за тремора Меркель пришлось официально слушать гимн Германии сидя

Сильный тремор Ангелы Меркель стал причиной изменения официального протокола. На встрече с премьер-министром Даниии канцлеру Германии пришлось слушать гимн сидя. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Чтобы избежать очередного приступа Ангелы Меркель на ее встрече с премьер-министром Дании изменили протокол. Политики слушали гимн сидя.

В последнее время у канцлера Германии случались несколько приступов дрожи. Первый приступ у нее случился на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским. Спустя некоторое время дрожь у немецкого канцлера началась во время встречи с президентом Германии Вальтером Штайнмайером. А пару недель назад ее начало колотить на встрече с премьер-министром Финляндии.

«Во-первых, я отдаю отчет об ответственности моей должности и веду себя соответственно в вопросах, которые относятся к моему здоровью», — пояснила Ангела Меркель: «Во-вторых, можете исходить из того, что как человек тоже имею большой личный интерес в том, чтобы оставаться здоровой, и слежу за своим здоровьем».

Через несколько дней Ангеле Меркель исполнится 65 лет. Как сообщают масс-медиа, сильная дрожь у канцлера Германии случается, когда ей приходится долго стоять. Именно поэтому на ее встрече с датским коллегой изменили официальный протокол.