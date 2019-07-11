Штаб ООС сообщил о новых боях в Донбассе и потерях воюющих против ополчения ВСУ

Штаб украинской Операции объединенных сил сообщил о новых боестолкновениях на территории Донбасса. Соответствующая информация появилась некоторое время назад на странице операции в социальной сети Facebook.

Как утверждается в посте, 10 июля противник неоднократно нарушал режим прекращения огня, в результате чего погиб один боец Вооруженных сил Украины, еще семь получили ранения. По данным киевской стороны, ополченцы потеряли ранеными семь человек.

Ранее в четверг сообщалось, что украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук назвал обязательное условие мирного урегулирования конфликта в Донбассе.