Цискаридзе возмутили слова грузинского телеведущего в адрес Путина

Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе отреагировал на выходку грузинского телеведущего Георгия Габуния, который в прямом эфире канала "Рустави 2" оскорблял президента РФ Владимира Путина.

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"Что касается журналистики, я считаю, если в эфире есть место вот таким выходкам, это уже роняет мундир самого человека...Память родителей, тем более ушедших, для нас очень важна. Так считает абсолютно любой кавказец", - передаёт слова артиста Sputnik.

Цискаридзе отметил, что это очень низкий поступок, которым он оскорбляет самого себя. По его словам, он был очень возмущен действиями журналиста.

Артист добавил, что Путин поступил достаточно профессионально.

"Я бы поступил точно так же. Было приятно, что я об этом думал, а он – озвучил", - заключил он.