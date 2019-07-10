В Италии порядка 20 человек пострадали из-за града

Сильная непогода с ветром, ливнями и градом обрушилась в среду на Адриатическое побережье Италии. С травмами и ранениями в больницы обратились 18 человек, сообщает газета Repubblica.

Как отмечается, с неба падали градины размером до 5 сантиметров в диаметре. Сообщается также о серьезном уроне зданиям и автотранспорту, а также сельскохозяйственным угодьям в нескольких регионах.

В Тоскане установлен "оранжевый" уровень опасности. Он установлен почти во всех северных областях Италии — Ломбардии, Умбрии, Лацио, Лигурии, Венето, Кампании, Базиликате, Калабрии, а также Апулии.

Ранее около 650 местных органов власти в различных городах по всему миру объявили об экстраординарной климатической ситуации. В их числе и Париж. Франция столкнулась с аномальной жарой в начале лета.