В Италии порядка 20 человек пострадали из-за града
10 июля 2019, 22:07 [ «Аргументы Недели» ]
Сильная непогода с ветром, ливнями и градом обрушилась в среду на Адриатическое побережье Италии. С травмами и ранениями в больницы обратились 18 человек, сообщает газета Repubblica.
Как отмечается, с неба падали градины размером до 5 сантиметров в диаметре. Сообщается также о серьезном уроне зданиям и автотранспорту, а также сельскохозяйственным угодьям в нескольких регионах.
В Тоскане установлен "оранжевый" уровень опасности. Он установлен почти во всех северных областях Италии — Ломбардии, Умбрии, Лацио, Лигурии, Венето, Кампании, Базиликате, Калабрии, а также Апулии.
Ранее около 650 местных органов власти в различных городах по всему миру объявили об экстраординарной климатической ситуации. В их числе и Париж. Франция столкнулась с аномальной жарой в начале лета.
???? Chicchi di grandine impressionanti si sono abbattuti su #Pescara poche ore fa. La perturbazione si sta spostando verso sud. Questi alcuni danni nelle foto di Alessio Barbata pic.twitter.com/uNYxxCCXTW— Alan Conti (@fasbej) 10 июля 2019 г.