Зеленский поручил мгновенно и жёстко реагировать на вооружённые провокации в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел автомобильной колонны в районе поселка Гранитный, в котором погиб один человек. Глава государства поручил впредь более жестко реагировать на любые попытки вооруженных провокаций против украинских мирных граждан и военнослужащих.

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"Глава государства поручил начальнику Генерального штаба - главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку максимально усилить активность подразделений ВСУ по выявлению и обезвреживанию диверсионных групп и мгновенно и жестко реагировать", - передаёт сообщение пресс-службы президента ТАСС.

Зеленский отметил, что обстрел автомобиля в посёлке является попыткой "сорвать минский процесс и поставить под угрозу возобновление переговоров в нормандском формате". Украинский лидер добавил, что провокации не пройдут, а дипломатическая позиция неизменна.