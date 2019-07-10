Латвийский врач: Нужно привести в порядок медицину в стране, а уже потом думать об эвтаназии

В Министерстве здравоохранения Латвии думают над щепетильным вопросом: стоит ли возвращать пациента к жизни, если он не хочет?

Министр здравоохранения Илзе Винькеле официально сообщила, что данный вопрос уже давно обсуждается в министерстве.

«Общество врачей, комиссия по медицинской этике, юристы и Министерство здравоохранения работает над урегулированием вопроса о последней воле пациента, а также о праве врача принимать решение о реанимации. Это не потребует дополнительных средств, но позволит уважать желание пациента перед уходом».

На сегодняшний момент в Латвии права пациента регулируются законом, согласно которому, все решения по ведению пациента принимает его лечащий врач. Но желания больного в этом законе не учтены. Медики обязаны бороться до последнего за жизнь пациента. А нужно ли так? Министерство здравоохранения решили «подкорректировать» данный вопрос. Обсуждение этого вопроса состоится на днях.

Что по поводу эвтаназии или «полуэвтаназии» думают латвийские врачи?

Специально для «Аргументы Недели» комментарии вице-президента Общества врачей Латвии Мариса Плявиньша.

«Я считаю, что следует привести медицину в порядок, а потом уже думать об эвтаназии. В медицине есть большие проблемы с финансированием, врачи уезжают, больницы закрывают! А мы должны думать об эвтаназии. Постройте сначала хосписы для онкологических больных на последней стадии, обеспечьте их соответствующими лекарствами. Эти вопросы следует обсуждать. Да, я понимаю, что есть страны, где используют эвтаназию, но нам до этого далеко. Цель врача – не навредить! Мне сложно сказать, что надумало министерство».

Совсем недавно премьер-министр Латвии решил, что латвийские больницы следует сократить. Денег в стране на медицину не хватает! Более того, глава парламента г-н Кариньш «ждет от министра здравоохранения конструктивные предложения».

И вдруг…г-жа Винькеле заговорила о правах пациента!

Мне в голову приходит мысль, что, возможно, таким способом хотят решить проблемы финансирования латвийской медицины.

Более того, уже сейчас встречаются случаи, когда русскоязычным пациентам «отказывают» в лечении – не говорят с ними на русском! Что же будет с русскоязычными больными, если все будет решать только врач!?

Страшно подумать…