"Да я мочился во все это", - высказался гендиректор "Рустави 2" о поставке вина и минералки в Россию

Генеральный директор телеканала "Рустави 2" Николоз Гварамия устроил настоящую истерику в прямом эфире из-за производителей вина и минеральной воды, которые поставляют продукцию в Россию. По его словам, каналу запретили свободно выражаться, "чтобы боржом только свободно продавался в России".

"Да и черт с этими боржоми и с вино! Теперь мы должны сказать, что Путин хороший, чтобы кто-то боржоми, вино и набеглави ввозил в Россию? Да я мочился во все это! Мне все равно! Мы страна или торговый объект?", - передаёт слова предпринимателя газета "Взгляд".

Гварамия обратился к производителям с призывов начать продавать свою продукцию на Украине, чтобы не "насиловать народ Грузии".

В сети пользователи напомним, что гендиректор телеканала получает зарплату в 20 раз больше, чем люди, работающие на производстве. По их мнению, поставки в Россию не являются предательством, как и работа грузин в РФ. Они отметили, что Николоз Гварамия "не может считаться барометром патриотизма".