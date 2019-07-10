Киевский политолог предсказал возможный первый шаг Украины к отказу от Донбасса

Киевский политолог Михаил Погребинский отреагировал на отмену проведения телемоста с Россией из-за угроз, поступивших от украинских националистов. По данному вопросу эксперт высказался в разговоре со СМИ.

Погребинский выразил опасение, что в будущем ультраправые силы помешают новому составу Верховной Рады принять решения, направленные на мирное урегулирование конфликта на востоке страны. Если киевские власти под давлением националистов не пойдут на диалог и компромисс с Донбассом, то сделают первый шаг к отказу от региона, привел точку зрения эксперта «ПолитНавигатор».

Ранее в среду сообщалось, что в украинском штабе проинформировали о новых боестолкновениях в Донбассе.