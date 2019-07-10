США введут новые санкции против Ирана

Сегодня стало известно, что Вашингтон намерен ввести новые санкции против Тегерана. Соответствующую информацию утром в среду, 10 июля, предоставил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

Американская сторона убеждена, что иранские власти не изменят свою политику без внешнего давления. В интервью телеканалу Al Jazeera Хук отметил, что позиция Штатов по Ирану в некоторых случаях расходится с позицией Евросоюза, однако никто не оказывает поддержку "экспансионистской политике Тегерана".

По словам Брайана Хука, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива может стать эффективным инструментом для противостояния Ирану, если проявит сплоченность.