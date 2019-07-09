Украине может угрожать опасность из-за русского языка, считает Порошенко

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что государственный язык является главным фактором национальной безопасности. Политик отметил, что, если Владимир Зеленский продолжит говорить на русском языке, то стране может угрожать опасность.

"Пока на Украине президент, премьер, будут общаться на русском языке, они будут предметом заботы РФ. Язык - это фактор национальной безопасности... "Закон - это не про русский, не про польский, венгерский, это о защите нашего языка...любое местное руководство должно общаться на украинском", - передаёт слова Порошенко РИА Новости со ссылкой на украинские источники.

Правда экс-президент добавил, что другие граждане Украины могут говорить на любом языке, в том числе на русском.