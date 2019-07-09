В России рассказали о реакции матери Георгия Габунии на его высказывания о Путине
9 июля 2019, 22:32 [ «Аргументы Недели» ]
Мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе была поражена реакцией общественности на высказывания её сына о российском президенте Владимире Путине.
«Я слышал, что Вашакмадзе была очень шокирована тем, как общество восприняло пассаж ее сына. Не ожидала, что будут так его ругать. Но, конечно, в этом вопросе трудно рассчитывать на объективность матери», - рассказал член «Союза грузин России» Игорь Гвритишвили.
Джульетта Вашакмадзе является заслуженной артисткой Грузинской ССР. В Грузии она стала известна как телеведущая, журналист и режиссёр, передаёт «Московский комсомолец».