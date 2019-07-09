В России рассказали о реакции матери Георгия Габунии на его высказывания о Путине

Мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе была поражена реакцией общественности на высказывания её сына о российском президенте Владимире Путине.

Жители Грузии восприняли решение Путина как возможность жить мирно

«Я слышал, что Вашакмадзе была очень шокирована тем, как общество восприняло пассаж ее сына. Не ожидала, что будут так его ругать. Но, конечно, в этом вопросе трудно рассчитывать на объективность матери», - рассказал член «Союза грузин России» Игорь Гвритишвили.

Джульетта Вашакмадзе является заслуженной артисткой Грузинской ССР. В Грузии она стала известна как телеведущая, журналист и режиссёр, передаёт «Московский комсомолец».