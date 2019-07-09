Америке нечем защищаться от межконтинентальных ракет

Американский эксперт Эми Вулф заявила, что Соединённые Штаты не имеют защиты не только от российского сверхзвукового комплекса «Авангард», но даже от межконтинентальных баллистических ракет.

«В декабре, когда Россия испытала "Авангард", я была дома и смотрела новости. И там были очень расстроены: "Боже мой, они испытали эту ракету, и мы не можем от нее защититься!". Но мы не можем защититься и от обычных быстролетящих баллистических ракет России или Китая», - рассказала она.

Вулф отметила, что США стараются защитить себя посредством «сдерживания» других стран, чтобы ни у кого не возникло желания нанести удар по Америке, передаёт РИА Новости.