Жители Грузии восприняли решение Путина как возможность жить мирно

В Грузии интернет-пользователи обсуждают заявление Владимира Путина о том, что он против введения санкций в отношении Тбилиси. В Сети расценили решение российского лидера как шанс вернуться к мирной и спокойной жизни.

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Многие жители Грузии уверены, что решение президента России является наиболее верным в сложившейся ситуации, передаёт РИА Новости. Они отмечают, что журналист Габуния – это не вся Грузия, а потому не стоит наказывать всю страну из-за слов одного человека.

«Видите, народ, Путин не собирается начинать войну, и успокойтесь. Не будем наезжать друг на друга из-за некоторых безответственных журналистов, будем любить друг друга. Хочу жить в мирной и спокойной Грузии», - считают пользователи Сети.