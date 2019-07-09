Алкоголь в Латвии подешевел

Сейм Латвии в окончательном чтении утвердил поправки к закону об акцизном налоге, снизив ставку на крепкий алкоголь на 15%. Поправки будут в силе с 1 августа до 29 февраля 2020 года.

Для чего нужен такой законопроект?

Инициаторы данного законопроекта пояснили, что введение поправок необходимо из-за изменений на эстонском алкогольном рынке. Это может негативно отразиться на латвийских коммерсантах. Согласно прогнозу Министерства финансов, снижение акциза на эстонском алкогольном рынке может привести к потерям 92 мил евро из бюджета Латвии. И чтобы Латвия могла сохранить свои позиции, то необходимо снизить акциз на алкоголь в государстве на 15%.

Данный законопроект поддержал 51 депутат.

Что будет с акцизом на алкоголь после 29 февраля 2020 года?

На этот вопрос ответа нет. Как заявил руководитель бюджетно-финансовой комиссии Сейма Мартиньш Бондарс, все будет зависеть от дискуссий между Латвией и Эстонией. Конструктивный диалог между двумя странами необходим, чтобы избежать соревнования.