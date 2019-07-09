Политик Андрей Мамыкин: То, что говорит новый министр культуры Латвии – обычный национализм

Едва вступив в должность министра культуры Латвии, г-н Наурис Пунтулис заявил, что в «современном» культурном национализме есть место только латышам и государственному языку.

Главная цель нового министра культуры Латвии – сохранение латвийской идентичности.

«Я не согласен с тем, что мы должны поддерживать медиапространство на русском языке…Если человек готов интересоваться политическими процессами в стране, пусть делает это на государственном языке», заявил г-н Пунтулис.

Стало совершенно очевидно, что ничего хорошего русскоязычным СМИ «не грозит».

Наурис Пунтулис раскритиковал позицию русскоязычных в Латвии, сказав, что «русские – великая нация, но им не нравится, что мы заставляем их учить латышский язык. Большая часть из них слишком ленива, чтобы слушать Чайковского и читать Пушкина».

Видимо, г-н Пунтулис считает, что ему позволено все в министерском кресле! И даже оскорбления. Мы попросили политика Андрея Мамыкина прокомментировать заявление министра культуры Латвии.

«То, что говорит г-н Пунтулис – обыкновенный национализм. А как это можно еще назвать? Что значит, в «современном» культурном национализме есть место только латышам и государственному языку? А что делать тогда мне? Я не католик, как большинство латышей, а православный. Я хожу к памятнику Освободителям 9 мая, читаю и говорю на русском языке. И я родился в Латвии. Что мне тогда делать? Если у г-на Пунтулиса такой националистический настрой, то я бы посоветовал ему, как государственному чиновнику, отказаться от Газпрома, и подключиться к американской трубе! А в этой трубе сжигать всех неугодных и неудобных. Чего цепляться за российский газ? Зачем цепляться за культурные и бизнес отношения с Россией? Получать и обливать грязью при этом. Не очень красиво для министра. Вообще, а кто знает этого нового министра культуры Латвии? Да никто! Пару арфисток в оркестровой яме. Он работал в Рижской думе и что? Чем он выделился? Я не слышал его оперных арий в театре. Я не знаю, что он делал в думе. Но я знаю, что он говорил про русскоязычных. Это смахивает на фашизм. Реально. Удивляет меня и то, что он, сначала оскорбив, а потом заигрывает с русскими. Видимо, кто-то подсказал. Но и тут мимо: если ты хочешь пригласить труппу Большого театра в Ригу, то имей мозги – не говори через запятую, что у русских балерин кривые ноги! Вот вам и культурное лицо Латвии!»

С г-ном Мамыкиным сложно не согласиться!