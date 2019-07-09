Путин назвал организатора провокации украинских моряков в Керченском проливе

Провокацию украинских моряков в Керченском проливе в ноябре прошлого года организовал тогдашний президент соседней страны Петр Порошенко. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил в интервью режиссеру Оливеру Стоуну.

Согласно предположению Путина, Порошенко намеревался использовать инцидент для того, чтобы отложить выборы главы государства. Украинскому политику хотелось во что бы то ни стало удержать власть, сказал Владимир Путин в ходе интервью, фрагмент которого продемонстрировал Первый канал.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Петр Порошенко, участвующий в выборах в Верховную Раду, пригрозил украинцам, которые кричали ему «позор» в городе Хмельницком.