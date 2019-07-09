Гендиректор телеканала "Рустави 2" Ника Гварамия заявил, что руководство не будет увольнять журналиста Георгия Габунию, который в прямом эфире оскорбил Владимира Путина. По его словам, поступок ведущего не противоречит законодательству.

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"Что бы ни сказал Габуния, это абсолютно в рамках закона и конституции. И решать этот вопрос может только руководство канала", - передаёт его слова РИА Новости со ссылкой на украинские источники.

Гварамия пояснил, что руководство канала считает неприемлемым поведение Габунии, поэтому отстранило его от работы на два месяца, но потом он вернётся в телеэфир. По его слова, если зрителям что-то не нравится, то они могут в любой момент переключиться на другой канал.

"Но я вас уверяю рейтинг канала только увеличился", - заключил он.