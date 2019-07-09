Лавров посоветовал Зеленскому не идти по пути Порошенко

Глава российского МИД Сергей Лавров пожелал правительству Украины и президенту Владимиру Зеленскому избавить страну от наследия прошлого главы государства Петра Порошенко.

Лавров отметил, что Киев действует противоречиво, когда дело касается конфликта в Донбассе. Министр иностранных дел России подчеркнул, что в РФ следят за всеми заявлениями украинских властей касательно ДНР и ЛНР и выполнения минских соглашений, передаёт РИА Новости.

«Все эти пять лет конфликт не мог решаться из-за того, что режим Порошенко категорически саботировал выполнение Минских договоренностей, поэтому мы желаем новому президенту и новому правительству … поскорее избавиться от наследия режима Порошенко», - сказал Лавров.