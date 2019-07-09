Два самолета столкнулись в аэропорту Амстердама

В амстердамском аэропорту Схипхол столкнулись два пассажирских самолета, которые принадлежат авиакомпаниям EasyJet и KLM. Соответствующую информацию предоставили во вторник, 9 июля, местные СМИ.

Происшествие с участием самолетов Boeing 737-800 и Airbus A320 случилось сегодня утром. Предполагается, что столкновение произошло в ходе буксировки воздушных судов.