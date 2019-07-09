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В США мощный ливень затопил Белый дом

9 июля 2019, 21:27 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]

В США мощный ливень затопил Белый дом
фото из twitter

Здание администрации американского президента было подтоплено в результате мощного ливня, который обрушился на Вашингтон. Появилось видео и фото разбушевавшейся стихии.

Разгул стихии в столице Соединенных Штатов был настолько мощный, что не выдержала коммунальная система. За два часа на Вашингтон выпало почти 100 мм осадков.

В городе были затоплены несколько станций метро. Национальный музей остался без света. Кроме того, вода залила первый этаж музея.

Белый дом также пострадал. У него были затоплены подвалы. Там сходятся коммуникации, поэтому оттуда пришлось откачивать воду.

В настоящее время коммунальные службы ликвидируют последствия разгула стихии. Ущерб пока еще не подсчитан. По некоторым данным, он может составить несколько миллиардов долларов.

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