В США мощный ливень затопил Белый дом

Здание администрации американского президента было подтоплено в результате мощного ливня, который обрушился на Вашингтон. Появилось видео и фото разбушевавшейся стихии.

Разгул стихии в столице Соединенных Штатов был настолько мощный, что не выдержала коммунальная система. За два часа на Вашингтон выпало почти 100 мм осадков.

В городе были затоплены несколько станций метро. Национальный музей остался без света. Кроме того, вода залила первый этаж музея.

Белый дом также пострадал. У него были затоплены подвалы. Там сходятся коммуникации, поэтому оттуда пришлось откачивать воду.

В настоящее время коммунальные службы ликвидируют последствия разгула стихии. Ущерб пока еще не подсчитан. По некоторым данным, он может составить несколько миллиардов долларов.