Киевский волонтер сообщила об «огромных потерях» воюющей в Донбассе армии Украины

Вооруженные силы Украины несут «огромные потери» в зоне боевых действий в Донбассе. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала киевский волонтер Наталья Юсупова.

Согласно утверждению волонтера, военные с передовой сообщили, что их «непрерывно» обстреливают из крупнокалиберного оружия, также работают «озверевшие снайперы». В прошлом месяце погибли и получили ранения 87 бойцов. Наталья Юсупова назвала эти потери «огромными».

Ранее во вторник сообщалось, что в сеть выложили видео, на котором запечатлено уничтожение позиций «Королевской бригады» ВСУ установкой «Змей Горыныч», имеющейся в распоряжении военных ДНР.