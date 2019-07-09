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Киевский волонтер сообщила об «огромных потерях» воюющей в Донбассе армии Украины

9 июля 2019, 09:56 [ «Аргументы Недели» ]

Киевский волонтер сообщила об «огромных потерях» воюющей в Донбассе армии Украины
фото: Sandro Maddalena / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины несут «огромные потери» в зоне боевых действий в Донбассе. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала киевский волонтер Наталья Юсупова.

Уничтожение позиций «Королевской бригады» ВСУ «Змеем Горынычем» сняли на видео

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Согласно утверждению волонтера, военные с передовой сообщили, что их «непрерывно» обстреливают из крупнокалиберного оружия, также работают «озверевшие снайперы». В прошлом месяце погибли и получили ранения 87 бойцов. Наталья Юсупова назвала эти потери «огромными».

Ранее во вторник сообщалось, что в сеть выложили видео, на котором запечатлено уничтожение позиций «Королевской бригады» ВСУ установкой «Змей Горыныч», имеющейся в распоряжении военных ДНР.

 

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