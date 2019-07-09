Стало известно, когда могут быть завершены поставки С-400 Индии

Заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов во вторник, 9 июля, сообщил, когда могут быть завершены поставки российских ЗРС С-400 Индии.

Подчеркивается, что Россия надеется получить от Индии аванс за зенитные ракетные системы до конца года – в этом случае поставки могут начаться уже в 2020 году, а завершиться к 2025 году.