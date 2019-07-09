Британский самолет-разведчик запеленгован у российской границы в Крыму
9 июля 2019, 09:38 [ «Аргументы Недели» ]
По данным мониторингового ресурса PlaneRadar, сегодня утром около российской границы в Крыму зафиксирован британский самолет-разведчик Bombardier Global Express Sentinel R.1.
По информации ресурса, в 6:15 самолет-шпион ВВС Великобритании проводил разведывательный полет вдоль черноморского побережья Краснодарского края и облетел Крымский полуостров.
Самолёт радиоэлектронной разведки с бортовым номером ZJ692 обошел зону действия радиоэлектронной борьбы около Севастополя.