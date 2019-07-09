Уничтожение позиций «Королевской бригады» ВСУ «Змеем Горынычем» сняли на видео

В интернете опубликовали видео, на котором запечатлено уничтожение позиций 24-й бригады Вооруженных сил Украины имени короля Данила с помощью установки разминирования УР-83П («Змей Горыныч»). Бойцы ДНР нанесли удар по противнику в районе Марьинки.

В «Королевской бригаде» факт применения установки подтвердили. В информации, распространенной пресс-службой соединения, отмечается, что на позициях произошел взрыв, эквивалентный одновременном подрыву 250 противотанковых мин. В бригаде утверждают, что атака не привела к потерям.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Народная милиция ДНР подавила огневые точки ВСУ после их ударов по территории республики.