Далай-лама рассказал, почему критически настроен к Дональду Трампу

Далай-лама в ходе встречи с философами образования и педагогами из десятка стран мира объяснил, почему он в последнее время критически настроен к президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу.

Далай-лама заявил, что ему не понравилось высказывание главы США о том, что Америка – на первом месте. Духовный лидер убежден, что страна не должна думать только о себе, поскольку такое мышление является слишком узким, передает во вторник РИА "Новости"

Далай-лама также вспомнил об СССР и "социалистической системе". По его мнению, мотивация была отличной, однако политику, который должен был воплощать в жизнь замечательные идеи, недоставало широты мышления и нравственности.