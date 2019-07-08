"Габуния - урожденный трус", - Кадыров о выходке грузинского журналиста

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отреагировал на грубые высказывания грузинского телеведущего Георгия Габунии в адрес президента РФ Владимира Путина в эфире канала "Рустави 2". По словам Кадырова, это позор всей Грузии.

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"На Кавказе мужчина не произносит подобные слова даже в адрес своего кровника. Габуния - урожденный трус. Это - позор грузинского народа и Грузии...Сейчас нам пытаются внушить, что Грузия осудила выходку мерзавца, но нужно не осуждать, а держать мерзавца подальше от прямого эфира", - написал глава Чечни в своем Telegram‑канале.

Кадыров отметил, что Россия не может постоянно делать вид, что не замечает враждебные выходки со стороны Грузии. Политик добавил, что надо ввести самые жёсткие санкции в отношении государства, но не застрагивающие российских граждан - грузин.