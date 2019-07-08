Зеленский назвал условия снятия блокады Донбасса в ближайшее время

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие снятия экономической блокады Донбасса. Глава государства выразил надежду прекратить вооружённый конфликт на юго-востоке страны в течение года.

"Все возможно, все в ближайшее время можно вернуть, но пожалуйста, тогда верните нам незаконно национализированные наши предприятия...Эту войну мы действительно хотим остановить. И хотим вернуть мир на Украину. Но это возможно сделать единственным "оружием" - это дипломатия", - передаёт слова Зеленского РИА Новости.

Украинский лидер добавил, что в ближайшее время будут видны продвижения по вопросу обмена пленными в Донбассе, но пока есть проблема - несовпадение списков с двух сторон. Зеленский отметил, что стороны конфликта в Донбассе постепенно двигаются к устойчивому прекращению огня, а войска возле Станицы Луганской уже разведены.