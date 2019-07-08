Порошенко обещал дать по морде украинцам

Бывший украинский президент Петр Порошенко обещал дать «в морду» тем украинцам, которые кричали ему «позор» в городе Хмельницкий. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Судя по реакции Порошенко, он уже отошел от первого испуга. Бывший президент Украины приехал в город Хмельницкий. Там он решил прогуляться по улицам, был в хорошем настроении, улыбался и пытался жать всем руки.

Горожане заметили прогуливающегося Порошенко. Спустя некоторое время его окружила плотная толпа. Люди начали выражать возмущение и кричали политику: «Позор».

От греха подальше бывший украинский лидер поспешил ретироваться. Спустя пару часов Порошенко прокомментировал произошедшее во время своей речи.

«В следующий раз по морде получит», — пообещал экс-президент Украины: «Потому что добро должно быть с кулаками».