Оскорбившего Путина грузинского ведущего отстранили от работы
8 июля 2019, 19:27 [ «Аргументы Недели» ]
Стало известно, что грузинский канал "Рустави - 2" принял решение отстранить от работы на два месяца телеведущего Георгия Габунию, который оскорбил президента России Владимира Путина в эфире передачи "P.S".
Данное заявление опубликовано сайте телеканала.
"Орган саморегулирования "Рустави-2" рассмотрел по собственной инициативе авторский текст журналиста Георгия Габунии, подготовленный 7 июля к программе "Постскриптум", который был произнесен в начале передачи. По решению саморегулирующего органа, полностью приостановлены полномочия журналиста Георгия Габунии сроком на два месяца", - передаёт сообщение ТАСС.
Ранее спикер Госдумы Владимир Володин заявил, что члены Собрания Думы выступили за то, чтобы доставить телеведущего на территорию России и привлечь к уголовной ответственности.