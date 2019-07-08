Оскорбившего Путина грузинского ведущего отстранили от работы

Стало известно, что грузинский канал "Рустави - 2" принял решение отстранить от работы на два месяца телеведущего Георгия Габунию, который оскорбил президента России Владимира Путина в эфире передачи "P.S".

В Госдуме предложили судить журналиста из Грузии по законам России

Данное заявление опубликовано сайте телеканала.

"Орган саморегулирования "Рустави-2" рассмотрел по собственной инициативе авторский текст журналиста Георгия Габунии, подготовленный 7 июля к программе "Постскриптум", который был произнесен в начале передачи. По решению саморегулирующего органа, полностью приостановлены полномочия журналиста Георгия Габунии сроком на два месяца", - передаёт сообщение ТАСС.

Ранее спикер Госдумы Владимир Володин заявил, что члены Собрания Думы выступили за то, чтобы доставить телеведущего на территорию России и привлечь к уголовной ответственности.