Президент Украины Владимир Зеленский назвал планы провести телемост между Киевом и Москвой предвыборным пиар - ходом, цель которого разделить украинцев два лагеря. По его словам, политики смогут рассказать разные точки зрения, чтобы потом зарабатывать баллы на выборах.

Украинский канал заподозрили в госизмене из-за проведения телемоста

"Телемост - это просто дешевый, но опасный пиар-ход перед выборами... Одному лагерю политики расскажут: "Конечно, давайте поговорим, надо забывать обиды, мы же братские народы. Подумаешь, тысячи погибших наших ребят. Политики второго лагеря призовут возмутиться. И, прикрываясь патриотизмом, пойдут зарабатывать баллы на выборы" - написал украинский лидер в Facebook.

Зелинский отметил, что сейчас народом манипулируют политики, которые стремятся попасть в парламент и большой разницы между ними нет. Президент добавил, что Украина - не лагерь и не стоит её делить.

"Кто-то купил каналы, но не вас. Вы - не собственность! Вы - четвертая власть, вы тоже слуги народа", - заключил он.