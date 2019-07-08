Лидерам России и Украины давно пора сесть и решать проблемы, считает Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на предложение украинского лидера Владимира Зеленского провести переговоры с Владимиром Путиным в Минске. В пресс-службе главы государства отметили, что Лукашенко полностью поддерживает данную инициативу.

Песков прокомментировал предложение Зеленского встретиться с Путиным и обсудить Крым и Донбасс с участием США, ФРГ, Франции

"Наш президент абсолютно поддерживает предложения Владимира Зеленского. Эта позиция неизменна - и заключается она в том, что нельзя смотреть друг на друга через прицел орудий, нужно садиться и решать проблемы, которых накопилось немало", - передаёт заявление пресс-службы РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в Минске и лично обсудить вопросы Крыма и Донбасса. Он также предложил пригласить на встречу лидеров США, Великобритании, Германии и Франции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не готова дать ответ на приглашение Зеленского.