Народная милиция разгромила огневые позиции ВСУ после ударов военных по ДНР

Агрессивные действия Вооруженных сил Украины вынудили бойцов Народной милиции ДНР открыть ответный огонь в зоне конфликта в Донбассе и подавить позиции противника. Об этом на сегодняшнем брифинге рассказал Даниил Безсонов, спикер оборонного ведомства самопровозглашенной республики.

Как проинформировал Безсонов, ВСУ атаковали территорию ДНР на нескольких направлениях. В ответ Народная милиция разгромила огневые точки киевских военных, используя оружие, которое не запрещено минскими договоренностями. В результате ответного удара погибли два бойца ВСУ, трое ранены.

Ранее в понедельник сообщалось, что украинский волонтер Юрий Мысягин выложил в сеть видео, на котором запечатлена операция против сил ЛНР.