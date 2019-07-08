Народная милиция разгромила огневые позиции ВСУ после ударов военных по ДНР
8 июля 2019, 16:51 [ «Аргументы Недели» ]
Агрессивные действия Вооруженных сил Украины вынудили бойцов Народной милиции ДНР открыть ответный огонь в зоне конфликта в Донбассе и подавить позиции противника. Об этом на сегодняшнем брифинге рассказал Даниил Безсонов, спикер оборонного ведомства самопровозглашенной республики.
Как проинформировал Безсонов, ВСУ атаковали территорию ДНР на нескольких направлениях. В ответ Народная милиция разгромила огневые точки киевских военных, используя оружие, которое не запрещено минскими договоренностями. В результате ответного удара погибли два бойца ВСУ, трое ранены.
Ранее в понедельник сообщалось, что украинский волонтер Юрий Мысягин выложил в сеть видео, на котором запечатлена операция против сил ЛНР.