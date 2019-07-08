«Вы – как Бог для Латвии!» Так приветствовали нового президента

Новый президент Латвии Эгил Левитс выступил перед народом возле Памятника Свободы. Г-н Левитс решил изменить традициям и пообщался лично с латвийцами.

В своей речи новый президент Латвии призвал все жителей что-то сделать для страны.

«С отечеством мы связаны поколениями, и неважно, где мы находимся физически. Оно наше, даже если здесь хозяйничают чужие. Свобода – естественное состояние человека, в котором он может реализовать свои пожелания. Мы, латыши, в том числе нацменьшинства, сможем сделать Латвию домом для нас всех. Боже, благослови Латвию».

Простите, но я, как журналист, выскажу личное мнение! А как можно говорить о доме, и тут же ДЕЛИТЬ людей? Есть латыши и есть все остальные! И совсем неважно, что нацменьшинства родились в Латвии, росли, учились, женились, рожали детей. Возможно, я много чего не знаю, но я не слышала в речах других президентов «деление», простите, своего народа.

Г-н Левитс, после обращения к народу, пообщался с журналистами и простыми латвийцами. Некоторые женщины пообещали президенту, что «возьмут швабру и подметут все, что накопилось за 30 лет». А кто-то из толпы крикнул: «Вы – как Бог для Латвии!».

Латвия приняла нового президента.