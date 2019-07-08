Депутат Госдумы Наталья Поклонская напомнила украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что вопрос территориальной принадлежности Крымского полуострова не может быть вынесен на обсуждение.

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«Вопрос Крыма, как говорил наш президент, закрыт окончательно. Российский статус полуострова не может быть предметом для дискуссий. Зеленскому стоит понять, что Крым - крымчан», - заявила Поклонская. Она подчеркнула, что полуостров принадлежит его жителям, которые сами выбирают своё будущее и судьбу.

Также российский депутат пожелала президенту Украины Зеленскому заняться избавлением своего государства от царящего там национализма, передаёт РИА Новости.