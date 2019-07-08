Поклонская ответила Зеленскому, "чей Крым"
8 июля 2019, 14:54 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Госдумы Наталья Поклонская напомнила украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что вопрос территориальной принадлежности Крымского полуострова не может быть вынесен на обсуждение.
«Вопрос Крыма, как говорил наш президент, закрыт окончательно. Российский статус полуострова не может быть предметом для дискуссий. Зеленскому стоит понять, что Крым - крымчан», - заявила Поклонская. Она подчеркнула, что полуостров принадлежит его жителям, которые сами выбирают своё будущее и судьбу.
Также российский депутат пожелала президенту Украины Зеленскому заняться избавлением своего государства от царящего там национализма, передаёт РИА Новости.