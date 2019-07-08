Прогноз о начале Третьей мировой из-за изменений климата на Земле сделали ученые

Специалисты, работающие в научных учреждениях Австралии, пришли к выводу о неизбежности Третьей мировой войны. Об этом говорится в публикации, появившейся некоторое время назад в российском интернет-сегменте.

По мнению ученых, причиной нового глобального конфликта станет борьба за пропитание и выживание, пишет портал sterlegrad.ru. Согласно точке зрения специалистов, к 2100 году на Земле установятся неблагоприятные климатические условия, которые вынудят эмигрировать целые народы. Сражения Третьей мировой развернутся за территории, пригодные для жизни, предсказывается в прогнозе.

Ранее сообщалось, что эксперты определили самую безопасную страну в случае новой мировой войны.