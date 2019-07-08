"Беда грузин", - прокомментировала Мария Захарова поведение телеведущего "Рустави 2" Георгия Габуния

Официальный представитель МИД России Мария Захарова коротко прокомментировала поведение грузинксого тележурналиста, ведущего телеканала "Рустави 2" Георгия Габуния. Габуния в своей авторской программе "P.S." с применением нецензурной лексики высказался в адрес российских властей.

"Беда грузин", - оценила инцидент Мария Захарова. Российская телеведущая Ольга Скабеева также отреагировала на скандальное выступление грузинского тележурналиста.

"Мерзость и пошлость! Пусть грузинский министр прокомментирует, который не хотел разрывать торговые связи с Россией", - написала Скабеева в Инстаграм. По ее мнению, должна извиниться президент Грузии.

Грузинский премьер уже принес свои извинения. Из-за мата Георгия Габуния в Тбилиси общественности вчера вечером вышла на улицы к зданию телеканала "Рустави 2". Возмущенные жители столицы Грузии забросали здание яйцами.