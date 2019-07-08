Видео с атакованных киевскими силами позиций ДНР под Донецком появилось в сети

В интернете опубликовали видео, снятое на атакованных киевскими военными позициях Народной милиции ДНР под Донецком. Данный ролик появился на YouTube-канале «Сводки ополчения».

На выложенных кадрах фигурирует боец Народной милиции, лицо которого скрыто. Мужчина показывает последствия минометного удара Вооруженных сил Украины. Из названия видео следует, что оно было сделано в первых числах июля.

Конфликт в Донбассе между украинскими военными и подразделениями непризнанных республик продолжается с весны 2014 года. Ранее сегодня сообщалось, что в районе Докучаевска уничтожили командира разведывательной группы ДНР Евгения Новикова.