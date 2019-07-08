Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер рассказал о вожности реализации проекта газопровода "Северный поток - 2" для Германии. Немецкий министр подчеркнул, что "Северный поток - 2" не сделает Германию зависимой от российского газа, а принесет экономическую выгоду, - сообщает kp.ru.

По данным министра экономики Германии, страна нуждается в этом проекте, так как в ближайшие годы наша потребность страны в газе существенно вырастет.

"Речь идет о сокращении маршрутов поставки и создании новых структур поставки, поскольку в последующие годы наша потребность в газе существенно вырастет", — пояснил Петер Альтмайер в интервью изданию Bild.

Он рассказал, что Германия скоро планирует отказаться от угля и атомной энергетики, и во время переходного периода страна будет вынуждена перейти на газотурбинные электростанции. По этой причине ФРГ сейчас уделяет значительное внимание строительству терминалов для приема американского сланцевого газа.

Министр пообещал, что приложит все усилия, чтобы Россия сохранила транзит своего газа через территорию Украины.