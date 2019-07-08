Грузинская телекомпания "Рустави 2" временно прекратила вещание. После того, как журналист Георгий Габунии начал свою авторскую воскресную программу "P.S." с ругани в адрес руководства России, сотни жителей Грузии собрались в Тбилиси у здания "Рустави 2" и выразили недовольство выступлением тележурналиста.

В ночь на понедельник люди закидали здание телекомпании вениками, яйцами и бутылками, потребовав уволить тележурналиста и отправить в отставку гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамия.

Телекомпания распространила официальное заявление с извинениями за нецензурную брань журналиста. Гендиректор заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире.

Скандальное выступление Габунии осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер Грузии Мамуки Бахтадзе. Бахтадзе считает провокацией ругань телеведущего "Рустави 2". Бахтадзе выразил уверенность, что все "граждане и друзья Грузии не примут эту авантюру". В соцсетях также возмущены постуком журналиста и опасаются, что грузино-российские отношения могут обостриться еще сильнее.