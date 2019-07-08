Госсекретарь США Майкл Помпео пригрозил новыми санкциями Ирану за развитие ядерной программы.

Замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи накануне объявил о начале обогащение урана на уровне выше предусмотренного ядерной сделкой, - сообщает kp.ru.

Согласно его заявлению, Иран намерен "перейти порог в 3,67%".

В Тегеране прошло совместное заседание членов правительства ИРИ и представителя Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруза Камальванди, по его итогам было сделано заявление.

США отреагировали сразу.

Майкл Помпео 7 июля написал на своей странице в сети Twitter, что Иран теперь ожидают новые санкции и дальнейшая изоляция.

"Страны должны вернуться к давно установленному правилу запрета на обогащение урана для ядерной программы Ирана. Иранский режим, имея ядерное оружие, будет представлять еще большую угрозу для мира", - считает он.

Президент Ирана Хасан Роухани 3 июля заявлял, что Тегеран превысил запасы обогащенного урана в 300 кг для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Роухани подчеркнул, что Исламская республика вернётся к лимиту накопления урана только, когда остальные участники договора приступят к исполнению своих обязательств.

Вчера он провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и назвал санкции США против Ирана "терроризмом и экономической войной"