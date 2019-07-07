Лолита Милявская дала концерты в Донецке и Луганске и показала видеозапись Дебальцево

Певица Лолита Милявская съездила на Донбасс и дала концерты в Донецке и Луганске. Артистка поделилась впечатлением встречи с местными жителями. Лолита рассказала, что жители Донецка и Луганска встречали ее очень тепло и пели вместе с ней.

"Спасибо за Сердца и массовый Хор", - написала Лолита благодарность жителям ДНР и ЛНР, а они в ответ говорили спасибо ей.

"Концерт в Луганске!!! Это просто восторг, весь город ехал только к Вам!!!" - пишут Милявской.

Из Донецка до Луганска артисты ехали на автобусе. И во время остановок и перекуров разговаривали с местными жителями. "Дебальцево.. А сегодня в 4 утра стреляли по Первомайску. Это люди рассказали, когда мы все покурить вышли из автобуса. Опять по Мирному населению. Когда это исчезнет, как страшный сон?.. Свои по своим.. Только люди с больной психикой способны получать от этого «удовольствие». Когда будет МИР?? Кому задать этот вопрос?" - написала Лолита Милявская в Инстаграм.